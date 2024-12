En el escrito, Aldama expone un episodio que ya contó en su declaración voluntaria al juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Koldo', centrado hasta ahora en el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia. No obstante, en su relato ante el Supremo cambia algunos detalles.

"Le digo: 'No tengo ningún problema. Dime qué necesitas o qué quieres y ya está'. Y bueno, sí, me piden 25.000 euros y se lo voy a dar a Koldo, a lo que me dice que no, que lo entregue yo, a lo que le digo que no. Y entonces se organiza una reunión debajo del Ministerio, que hay un bar (...), y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno", describió. Ahora, en su escrito ante el Supremo, asegura que mantuvo varias conversaciones de WhatsApp con Moreno en las que este último le solicitó "que le facilitara oportunidades de inmuebles, toda vez que quería adquirir uno con su pareja, comenzando una relación de interés".