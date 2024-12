"A tal fin se llegó a concretar el contrato el 24 de abril de 2019, un contrato de arrendamiento con opción a compra, que expiraba el 14 de febrero de 2024", recoge El Mundo sobre el escrito. "Este contrato permitía a Ábalos asegurarse el cobro de comisiones futuras" , dice el escrito según el diario. "Una vez abonadas, el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo (...) el inmueble nunca llegó a ocuparse por Ábalos", añade.

El citado diario apunta además que el escrito de De Aldama añade que tal y como dijo en su declaración voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional "la cantidad solicitada por Ábalos de comisiones era cercana a los dos millones de euros, que no se refería exclusivamente a la adjudicación del contrato de material sanitario en favor de Soluciones de Gestión".

En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, a instancias de lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, remite la declaración a la unidad policial "al objeto de que procedan" a emitir un informe en el que expliquen si lo que reveló De Aldama es cierto o no.

Entre las múltiples afirmaciones vertidas a respuesta de su abogado, De Aldama apuntó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dijo en una breve reunión en un reservado del Teatro de La Latina de Madrid : "Gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado".

"El presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos (...) y Koldo", indicó, para luego añadir que no fue un encuentro fortuito "para nada" y que la foto con Sánchez "se hace en un sitio reservado en el que solamente están" el presidente, Koldo y él.