"El viaje básicamente lo organizo yo .Yo pido la seguridad al Gobierno de México y hablo con los contactos que tengo en México, se le pone la seguridad al ministro con los coches y con la Policía, a lo que el embajador (de España en México) se vuelve a molestar bastante porque no entiende (...) que no lo organice la Embajada", explicó.

A ese respecto, aclaró que él no participó en el acto sino que le "hacen ir a un acto (...) para hablar con el presidente". "Porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Abalos (...) y Koldo", indicó para luego añadir que no fue un encuentro fortuito "para nada" y que la foto con Sánchez "se hace en un sitio reservado en el que solamente están" el presidente, Koldo y él.