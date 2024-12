"Estoy ojiplático con la actualidad política española, pero esto viene siendo así desde hace un año, por lo que no nos vamos a sorprender demasiado de este escándalo continuo en el que vivimos", ha arrancado. "Vivimos una política en la que tenemos un riesgo extraordinario: aceptar como natural que el presidente del Gobierno acuse de la comisión de delitos a jueces y magistrados", ha añadido el portavoz popular.

Sémper ha insistido en que Sánchez debería actuar si tiene pruebas: "Ante periodistas, dice que los jueces que investigan casos de corrupción están cometiendo delitos, pero no va a un juzgado a denunciarlo". Además, ha descrito lo que denomina el "universo sanchista": "Si creyéramos al presidente, los periodistas no pueden investigar casos de corrupción porque son 'fachosfera', los jueces tampoco denuncias solventes y la oposición no puede preguntar en el Congreso porque entonces somos de derecha. Este es el universo sanchista: cualquiera que pregunte o se queje es apartado de un trato normalizado". Además, ha sostenido que en la actualidad, "en el mundo de Sánchez, todo vale con tal de defenderse y desviar la atención".