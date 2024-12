El Juzgado de Instrucción 26 de Madrid archivó la causa asegurando que "la falta de educación no es delito" y que las expresiones vertidas ese día "no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno" ni al PSOE y "por tanto no deben ser perseguidas" por la Justicia. Además, sostuvo que "lo lógico" es que "aquellos que discrepan de un partido" puedan protestar ante la sede del mismo.