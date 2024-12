Emiliano García-Page , presidente de Castilla La-Mancha: "A mí la crítica que me importa es la autocrítica y es lo que eché en falta en el Congreso de Sevilla".

Emiliano García-Page, presidente de Castilla La-Mancha, ha estado este jueves en 'La mirada crítica'

Emiliano García-Page, presidente de Castilla La-Mancha y uno de los barones más críticos del PSOE ha estado este jueves en 'La mirada crítica' para hablarnos de la actualidad política y de todas las acusaciones que se vierten sobre su partido.

Sobre si el PP juega con cartas marcadas con los jueces, tal y como ha dicho Pedro Sánchez, García-Page ha dicho: "Yo no lo sé y solo haría una afirmación así si lo pudiera demostrar porque no son suposiciones políticas. Cuando se plantea esto sobre un juez, básicamente se le está acusando de prevaricación que es una de las cosas más graves de las que se le pueden acusar. Imagino que si el presidente del Gobierno dice eso es porque puede demostrarlo", ha analizado.

"No podría entrar en el análisis de esa naturaleza sin tener esa información. No creo que nadie lo tenga porque estaría obligado a interponer una denuncia. Entiendo a pensar que la realidad es distinta y el problema es que cada uno puede cumplir con lo que la ley les dice. Lo que es la estructura del poder judicial está pactada entre PP y PSOE y creo que los dos que henos pactado y no veo maniobrado ningún lado más allá de la tendencia que pueda tener cada juez, ha analizado el presidente de Castilla-La Mancha cuando Ana Terradillos le ha preguntado si cree que hay un enjuiciamiento contra Pedro Sánchez con su mujer como diana.

Emiliano García-Page ha respondido a la ministra Diana Morant, que le acusaba de "quejarse" constantemente: "Creo que no entiende muchas cosas porque no es cierto lo que dice. Yo hablo de lo que creo que afecta a mi tierra, que en este caso es algo que afecta a la mayoría de los españoles. Hablo de algo que el gobierno de España ha dicho que está de acuerdo que es de una financiación privilegiada para una parte del país frente al resto de las Comunidades Autónomas. Si eso no lo entiende y menos viniendo de la Comunidad Valenciana, efectivamente hay muchas cosas que no entiende", ha sentenciado.

García-Page cree que aunque en su partido hay gente que no entiende las críticas, el partido como tal sí que las acepta: "El partido como organización siempre ha cultivado y la izquierda siempre se ha caracterizado no solo por criticar, también por aplicarse autocrítica. A mí la crítica que me importa es la autocrítica y es lo que eché en falta en el Congreso de Sevilla".