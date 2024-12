Los 'juntaires' presentaron una Proposición No de Ley en la Cámara baja que pide que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, y la Mesa del Congreso deberá decidir el martes si tramita la iniciativa.

Este jueves, Miriam Nogueras fue quien exigió en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "muevan el culo", hagan el trabajo que tienen que hacer y paguen "lo que deben" a los catalanes. "Nos plantamos porque es nuestra responsabilidad defender a Cataluña ante un Gobierno que no lo hace", ha remarcado.

La portavoz de Junts afirmó en unas declaraciones para 'La Mirada Crítica' que su partido está actuando con determinación: "Hemos demostrado que nunca hemos ido de farol. El Gobierno español no ha cumplido con Cataluña ni con sus ciudadanos. No somos el único partido que se queja de esta dejadez de funciones. Por ello, pensamos que Sánchez, que no tiene mayoría, debe someterse a esta cuestión de confianza".