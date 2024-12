Tanto el portavoz del PNV, Aitor Esteban , como la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, han confirmado en los pasillos del Congreso que sus formaciones no apoyan esta figura del gravamen porque puede poner en riesgo inversiones en la industria energética y, en el caso de los vascos, porque su configuración actual de prestación de carácter no tributario impide a las haciendas forales recaudarla.

"El PP, que tanto se llena la boca de separación de poderes, de partido de Estado, de democracia, aplica la ley del veto en aquellas leyes que no les gustan y todo por no ejercer su papel leal de oposición", ha denunciado Aranda, que cree que con esta decisión el PP "renuncia a la política para trabajar solo por el poder".

"Por muy beneficioso que sea un artículo no justifica sacrificar líneas irreparables y un nuevo asalto a la estructura de la Justicia", ha enfatizado Moro, antes de dejar claro que su partido dice 'no' a la ley porque no puede dar un voto por separado al articulado y porque, como el ciudadano de la metáfora que no firma el contrato, sabe también que "no se regalan duros a pesetas".