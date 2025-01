El abogado de Manos Limpias, José María Bueno , quien ostenta la unificación de las acusaciones populares en la causa contra David Sánchez , hermano del presidente del Gobierno , ha afirmado que las comparecencias testificales de este miércoles revelan que éste no ha ejercido la labor para la que fue contratado por la Diputación de Badajoz y que "no hubo ningún tribunal" a la hora de ser elegido.

En su opinión, las declaraciones testificales de los responsables de los conservatorios han puesto de manifiesto que David Sánchez "no ha ejercido las funciones de coordinación en el puesto para el que se le contrató".

"Figura formalmente, pero no ha cumplido jamás" su cometido, ha dicho el letrado de Manos Limpias, quien considera que no hubo un Tribunal para contratarlo, pues fue "una designación prácticamente directa".

"No ha cumplido con el trabajo para el que fue contratado"

En este sentido, Bueno ha apuntado que incluso no hubo un proceso selectivo y que, "al parecer, no tenía -David Sánchez- la formación debida". Asimismo, entiende que de las declaraciones de los testigos se desprende que Sánchez "no ha cumplido con el trabajo para el que fue contratado".