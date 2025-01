Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España, ha estado este miércoles 8 de enero en 'La mirada crítica'

El Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, y el del Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz, han protagonizado esta semana un choque por la reducción de la jornada laboral dentro del Gobierno. La secretaria de Organización del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciado un movimiento clave de Díaz: va a realizar una gira por "puntos importantes de la geografía" española para dar a conocer la reducción de la jornada laboral a la ciudadanía.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España, ha estado este miércoles 8 de enero en 'La mirada crítica', para hablar de este y de otros temas que agitan la actividad política de nuestro país.

A la primera respuesta que ha respondido Díaz ha sido a qué le parece la reacción del fiscal General del Estado: "Estamos viviendo una situación anómala en nuestro país, pero creo que hay que respetar a la justicia. Hay que recordar cómo ha comenzado este caso y lo que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid. Creo que no debemos hacer juicios paralelos porque judicializar la política como se ha decidido hacer en nuestro país no es lo correcto en una democracia. Tenemos que dejar actuar a los Tribunales con tranquilidad y defender la democracia porque está en riesgo", ha analizado en directo.

"Estamos deteriorando la democracia y hay que respetar a las instituciones, algo que se ha quebrado", ha continuado analizando Yolanda Díaz en el programa.

Sobre el bloqueo de economía a la reducción de jornada, uno de los temas más candentes del momento, Yolanda Díaz se ha mostrado tajante: "Esto es muy grave. Me parece grave porque es un compromiso del Gobierno de España que yo mismo he desatascado con el presidente del Gobierno. Es muy grave porque forma parte del acuerdo de investidura, también porque es un compromiso del presidente del Gobierno y porque la mesa de diálogo social ha trabajado durante once meses y hemos firmado un acuerdo con los sindicatos que tienen que cumplir. Ayer se nos respondió por escrito que impide que este acuerdo del diálogo social llegue a ser descurtido en el Consejo de Ministros", ha comenzado.

Díaz se ha mostrado crítica con la posición del PSOE: "Yo no comparto la política basada en promesas incumplidas. No engaño a nadie y me caracterizo por cumplir lo prometido".

Cuando Ana Terradillos le ha preguntado si está acusando a Sánchez de mentir, Yolanda Díaz ha sido clara: "Le estoy diciendo claramente que ayer el Ministerio de Economía respondió por escrito al Ministerio de Trabajo vetando este debate. No es verdad que el ministro esté de acuerdo con la reducción de jornada y esta es la medida más importante del país. Llevamos con una jornada laboral congelada cuarenta años".

Cuando le han preguntado si sigue pensando que el ministro es "mala persona", Yolanda Díaz ha preferido no pronunciarse y ha vuelto ha subrayar la importancia de esta medida: "Lo que espero es que el PSOE le diga a los españoles de qué lado está porque es muy grave. Tiene que decir si va a respetar el acuerdo de diálogo social y a cumplir el acuerdo de Gobierno suscrito entre dos formaciones políticas o si se posiciona junto a una patronal que ha decidido que no está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral", ha sentenciado.

