Es cierto que podría ser un poco más amable. Las formas son un poco bruscas pero la mujer, como dice su abogado, no se queda atrás, ni se está sintiendo intimidada. El juez creo que está siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional (TC), que establece que cuando pasan estas cosas normalmente no hay testigos. La víctima en sí misma se convierte en testigo, es lo que se llama la víctima-testigo. El TC establece que cada vez que la víctima-testigo habla en sede judicial, policial, en el juicio…tiene que hablar, dice literalmente el Tribunal, como un disco rayado y no debe caer en ninguna contradicción. Creo que es lo que el juez está intentado, ver si ella cae en alguna contradicción y si no lo hace dar por válida su declaración para seguir adelante y poder ayudarla.