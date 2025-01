"Nos estamos despertando con que resulta que parece que la investigación contra el cáncer no parece prioritaria por parte del Gobierno", ha advertido el jefe del Consell, que ha recalcado, ante esta situación, que el "mayor enemigo que tiene la sociedad española, y desde luego la valenciana, es el cáncer".

Por eso mismo, ha considerado "imposible tener una opinión" sobre este caso ante el "silencio espantoso" del Ejecutivo central, "empezando por la ministra" Morant. "No sabemos si es que tienen opinión o no tienen, no doy crédito a todo esto", ha admitido.