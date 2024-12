Algunos de sus investigadores reportan que están al límite y no cuentan con recursos financieros suficientes ni equipos básicos para desarrollar unos proyectos esenciales en la lucha contra la enfermedad .

A la denuncia de los profesionales sobre la falta de equipos del CNIO, responde su directora, María Blasco , quien ha comparecido con los vicedirectores del centro. Reconocen que "no hay presupuesto" para adquirir todos los aparatos que necesitan.

Entre las peticiones, se ha quedado fuera la compra de un microscopio confocal. Aseguran que han pedido financiación al programa de infraestructuras del Ministerio de Ciencia, pero que no se la han concedido.

"No me van a encontrar nunca hablando mal ni contribuyendo al desprestigio de nuestros centros de investigación", ha avanzado la titular de Ciencia, que ha hecho hincapié en que el CNIO sea "el principal centro de investigación oncológica contra el cáncer de nuestro país y el segundo mejor de Europa". "Lo dicen los rankings, no lo digo yo", ha señalado.