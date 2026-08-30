Cuatro hombres migrantes han sido expulsados a Marruecos desde Ceuta tras lesionar a tres guardias civiles

Cuatro detenidos en Ceuta por apedrear a una patrulla de militares y herir a un sargento

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CeutaCuatro migrantes marroquíes, de los que protagonizaron la entrada masiva en la ciudad el pasado 30 de julio, han sido expulsados a Marruecos por orden judicial después de haber sido detenidos en la ciudad por agredir a tres agentes de la Guardia Civil que requirieron su documentación.

Los hechos se produjeron este pasado miércoles a las 20:30 horas en las inmediaciones de la barriada del Sarchal cuando los cuatro acusados estaban en la zona junto a otro grupo de migrantes y portaban objetos punzantes y armas blancas con las que habían amenazado a varios vecinos del barrio.

Se abalanzaron sobre tres de los agentes

La Guardia Civil acudió a la zona para su localización tras el requerimiento de los ciudadanos, procediendo a detener a cuatro de ellos después de una persecución en el transcurso de la cual se abalanzaron sobre tres de los agentes, produciéndoles lesiones leves, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Un juzgado de Ceuta ha ordenado su expulsión de España tras haber reconocido su implicación en los hechos y aceptar una condena de dos años de prisión cada uno de ellos por un delito de atentado, que se ha sustituido por cinco años de expulsión de España.