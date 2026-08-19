La Guardia Civil denuncia la falta de medidas de protección y prevención además de desinfección ante los contagios por sarna

Defensa informa de 24 militares contagiados de sarna en Ceuta y aclara que son casos anteriores a la llegada masiva de inmigrantes

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado a la directora del instituto armado, Mercedes González, medidas de protección ante la veintena de contagios de sarna registrados entre militares que forman parte del contingente desplazado a Ceuta tras la entrada de inmigrantes el 30 de julio.

Aunque en la Guardia Civil "a día de hoy la AUGC no tiene constancia de casos confirmados", los 24 contagios en las Fuerzas Armadas y algún caso en la Policía Nacional ha hecho que esa asociación haya remitido un escrito a González armado para pedir material de protección y medidas de prevención.

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Entre las medidas que solicitan, según un comunicado difundido este miércoles, figura una evaluación de riesgos, la dotación "inmediata y suficiente" de equipos de protección individual (EPI), la habilitación de medios higiénicos en el puesto, el ofrecimiento formal, individualizado y gratuito de vacunación o el traslado de la situación a la Comisión de Riesgos Laborales.

En la Policía, por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) informó el martes de que un agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que prestó servicio en Ceuta ha sido diagnosticado de sarna.

Denuncian la falta de medios y desinfección

"Ante la ausencia de medidas de evaluación, desinfección y vigilancia sanitaria", el SUP indicó que presentaría un escrito ante la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial, entre otros órganos, para solicitar medidas como una valoración sanitaria individualizada, limpieza y desinfección de vehículos o un protocolo de vigilancia de la salud para el personal que regrese de Ceuta.

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Este miércoles, según ha informado en redes sociales, ha remitido un escrito al Consejo de Policía en el que invoca a la prevención de riesgos laborales y solicita un "alojamiento digno" para los agentes desplegados, dietas suficientes y refuerzos adecuados, según ha informado este miércoles en redes sociales.

El Ministerio de Defensa informó ayer que, de los 24 casos de sarna detectados, dos son anteriores a la entrada masiva de inmigrantes, y subrayó que la causa no está relacionada con el contacto con las personas que entraron en la ciudad autónoma, pues es una infección común en zonas de elevada humedad y se han tomado medidas.