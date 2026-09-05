Los ceutíes vuelven a la protestar contra la acogida de migrantes en el puerto de la ciudad

El Gobierno ha tomado el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de inmigrantes

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CeutaCientos de vecinos de Ceuta se han vuelto a manifestar y concentrarse este sábado, en esta ocasión en contra de los emplazamientos para los migrantes que está preparando el Gobierno de la Nación como paso previo a la expulsión de estas personas.

La manifestación ha sido convocada después de la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicada este sábado en la que se comunica que el Gobierno asume el control del puerto de Ceuta para la "atención humanitaria" de personas migrantes en carpas y otros espacios. En concreto, el Departamento liderado por Óscar Puente autoriza a la Secretaría de Estado de Migraciones la utilización temporal de una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario situada en la Ampliación de Poniente, Fase I, de la zona de servicio del puerto de Ceuta.

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Trasladadas casi 300 niñas

Este sábado, casi 300 niñas inmigrantes llegadas a Ceuta en la entrada masiva del pasado mes de julio han sido trasladadas desde el polideportivo del Colegio 'Reina Sofía' hasta una nave en El Tarajal, la que será su nueva ubicación durante el tiempo en el que permanezcan en la ciudad autónoma.

A primeras horas de la mañana, y en medio de un fuerte dispositivo policial, las menores --290, según el testimonio de algunos voluntarios de las organizaciones que han trabajado con ellas-- se subían a los autobuses de la empresa Amgevicesa, que gestiona el transporte público en Ceuta.

Desde ahí han sido trasladadas a algunas naves en el Polígono de El Tarajal, donde permanecerán hasta que se conozca su destino. Tras los trabajos de desalojo, que duraron un par de horas, han comenzado los de limpieza del polideportivo, anexo al Colegio Público 'Reina Sofía'.