El actor ha admitido que el tipo de cáncer que padece tiene una expectativa de vida de cinco años

Campbell ha hablado sin tapujos de su enfermedad durante una entrevista

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El actor, director de cine y escritor estadounidense Bruce Campbell, ha anunciado que le han dado una esperanza de vida de cinco años por el cáncer que padece.

El intérprete, conocido entre otros papeles por dar vida a Ash Williams en la saga 'Evil Dead', explicó que se encuentra en tratamiento pero que el tipo de cáncer que padece tiene una expectativa de vida de cinco años.

Campbell ha hablado sin tapujos de su enfermedad durante una entrevista en el pódcast The Adam Carolla Show y ha admitido que ha decidido "específicamente vivir con ello, no morir por ello”.

Las consecuencias del cáncer

Así, también ha admitido que está intentando no caer en lo que denomina el “agujero” del cáncer, tratando de no obsesionarse: "Uno puede caer en un pozo sin fondo, y el pozo del cáncer es enorme, pero no lo tocaré ni con un palo de diez metros”.

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“El cáncer me da escalofríos por las consecuencias secundarias que conlleva. No es que uno muera de cáncer; muere por lo que el cáncer le hace a uno”, ha terminado admitiendo el actor.

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Su anuncio de cáncer

El actor sorprendió al mundo el pasado mes de marzo al revelar que había sido diagnosticado de cáncer: "Hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama oportunidad, así que, aprovechémoslo: yo tengo una de esas", comenzaba el intérprete de 67 años: "También se le llama un tipo de cáncer tratable, pero incurable. Disculpad si es un shock, para mí también lo ha sido", continuaba.

Tal y como manifestaba el actor de la saga 'Spider-Man', el motivo por el que decidía contarlo es porque, "profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariencias y el trabajo en general necesitan un segundo plano para el tratamiento".

"Un gran pesar de mi parte. Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano", recalcaba.