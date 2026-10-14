Pedro Sánchez arremete contra PP y Vox por la decisión del Supremo sobre la ley de nietos y el derecho a voto.

El "triple salto mortal" que estudia el Gobierno tras el revés del Supremo al derecho al voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos

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El presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones el 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles a PP y Vox de "recortar" el derecho al voto y ha preguntado qué serían capaces de hacer si llegan a gobernar tras las elecciones del 29 de noviembre. Lo ha hecho en un acto de precampaña en Zaragoza, donde ha estado arropado por la secretaria general de los socialistas aragoneses, la exministra Pilar Alegría.

Sánchez se ha referido así a la decisión del Tribunal Supremo de mantener las medidas cautelares sobre la llamada 'ley de nietos', tras un recurso de Vox y Iustitia Europa, y que ha dejado en suspenso el derecho a voto de cerca de 170.000 españoles. "Si estos son capaces de hacer esto, recortar el derecho al voto, cercenar un derecho fundamental como es la participación política de ciudadanos, estando en la oposición, imaginaos lo que pueden hacer llegando al Gobierno", ha dicho el presidente.

En ese sentido, el líder socialista ha señalado la "gravedad" de lo que se está haciendo con la ley de memoria democrática, que recoge la disposición sobre el derecho al voto de los exiliados, porque, ha recordado, los afectados ya habían votado en otros procesos electorales como los generales de 2023. "Llegan ahora porque Vox lo exige y presentan un recurso ante el Tribunal Supremo diciendo que unos nietos sí (puede votar) y otros que no", ha planteado Sánchez al tiempo que ha defendido que "los nietos del exilio republicano tienen el mismo derecho a votar que los nietos del régimen franquista". A su juicio, "no hay derecho a que haya ciudadanos de primera y de segunda porque la derecha y la ultraderecha tienen miedo y tienen candidatos de tercera".

Sánchez dice que si PP y Vox llegan al Gobierno, "será la defunción del Estado de bienestar"

Sánchez ha dicho estar "escandalizado" porque tras adelantar los comicios, el PP y Vox -ha dicho- "se han creído las encuestas y han mostrado a las claras cuáles son sus cartas y además las han destapado". "Asusta la claridad con la que lo exponen y también la crueldad indigna", ha agregado al respecto de las declaraciones de dirigentes del PP como Ester Muñoz, quien ha dicho que el sistema de pensiones "va a petar" o de cargos de Vox planteando que este sistema pase a ser público-privado.

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"El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad, entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos si llegan al Gobierno firman la carta de defunción del estado del bienestar", Frente a eso ha planteado su compromiso: "Cuatro años más de Gobierno progresista, cuatro años de avances sociales y cero recortes". Al acto han acudido unas dos mil personas, según datos del PSOE. En las elecciones generales de 2023, el PSOE logró dos escaños en Zaragoza, un escaño menos que en 2019 y este fue a parar al PP, quien obtuvo tres

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Qué ha pasado con la ley de nietos

En su fallo, el Tribunal Supremo argumenta que la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática genera el riesgo de que el censo "se constituya irregularmente" y sin la "exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia" que exigen las elecciones en una democracia parlamentaria representativa como la española.

La ley original hablaba de hijos y nietos de españoles que se tuvieron que exiliar por culpa de la guerra o del franquismo. Pero en la práctica la nacionalidad se concedió a descendientes de españoles que emigraron por motivos económicos, buscando trabajo. Vox e Iustitia Europa dicen que ampliar a este segundo grupo fue ir más allá de lo que decía la ley.

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El Supremo considera que la instrucción de Justicia que presupone la condición de exiliados a quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 no se ajusta a la ley. Por eso, el Supremo reclamó el desglose de quienes se han nacionalizado bajo el paraguas de la ley y de quienes lo han hecho al amparo de la instrucción. Pero la dirección general de Asuntos Consulares calificó de “materialmente imposible” hacer esa distinción antes del 1 de enero de 2027.

Por eso el Supremo hizo una excepción: quien demuestre que nació fuera de España pero es hijo o nieto de españoles que sufrieron exilio por razones políticas o de orientación sexual si podrá votar. Para eso necesitan un certificado del registro consular que lo acredite. Todos los demás nacionalizados por esta vía se quedan sin voto por ahora.