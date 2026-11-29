Donald Trump se felicita de que Sánchez haya perdido: "Ha hecho un trabajo terrible y se merece perder"

Elecciones generales 2026, en directo: Génova celebra la holgada mayoría del bloque de derecha con el 80% del voto escrutado y 186 escaños

Compartir







El PP ha ganado las elecciones generales con 136 diputados, que sumados a los 50 de Vox superan en 10 la mayoría absoluta necesaria para gobernar, con el 72,72 los votos escrutados. Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 117 escaños, ERC 11, Frente Amplio 10; EH Bildu 7; Junts, 5; y Adelante Andalucía 4. PNV tiene 3 escaños, Compromís 3, BNG 2, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda fuera del Congreso.

Según se han ido conociendo los resultados, los principales líderes europeos han ido felicitando a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal. Una de las primeras ha sido Giorgia Meloni, presidenta de Italia. Sin embargo, una de las reacciones más esperadas y más llamativas ha llegado desde Estados Unidos. Al ser preguntado por las elecciones de este 29N, Donald Trump se ha felicitado de que el presidente del Gobierno y candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, haya perdido en las elecciones celebradas este domingo, subrayando que ha hecho "un trabajo terrible" durante su mandato.

Trump se felicita de que Sánchez haya perdido: "Ha hecho un trabajo terrible y se merece perder"

Así se ha pronunciado Trump después de que un periodista le haya preguntado si se ha enterado del resultado de las elecciones en España y le haya informado de que Sánchez había perdido, aunque el escrutinio aún no se había completado.

"¿Pedro Sánchez ha perdido?", ha respondido al reportero. "Oh, eso es bueno. Ha hecho un trabajo terrible. Se merece perder", ha sostenido el mandatario estadounidense, que ya en el pasado se ha mostrado muy crítico con el presidente español, en particular por su negativa a destinar el 5% del PIB a defensa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"¿Pedro Sánchez perdió?", ha insistido Trump, que no parecía dar crédito a lo que le estaban diciendo. "Es una noticia magnífica", ha remachado.

Las reacciones a la victoria del PP

Por su parte, la presidenta de Italia ha optado por usar sus redes sociales para dar la enhorabuena a la derecha española: "Felicito a los amigos Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por el resultado electoral obtenido por el centroderecha en España. La participación récord de hoy es una buena señal para toda Europa de vitalidad democrática y de la confianza de los ciudadanos en el valor de la participación política. En nombre del Gobierno italiano, deseo a los equipos de PP y Vox un buen comienzo, a la espera de trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por su parte, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, ha telefoneado esta noche al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para felicitarle por la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de este domingo, según han informado fuentes del partido.

Esa llamada se ha producido con casi el 90% de los votos escrutados, que dan al PP como ganador de las elecciones con 132 escaños (32,46%), seguido en segundo lugar del PSOE, con 117 escaños (28,97%). En tercera posición, quedaría Vox que sube casi una veintena de escaños al pasar de 33 a 52 escaños (15,99%).

Fuentes del PP han señalado que pasadas las 22.30 horas, Sánchez ha llamado a Feijóo para felicitarle por el resultado del PP y "reconocer" su la victoria de los 'populares' en las urnas. Es una llamada de "cortesía" que el PP ha agradecido, según han indicado fuentes de la formación.

Feijóo ha seguido el escrutinio esta noche con su equipo en la sede del PP. También se han acercado a Génova los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar.

Además, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han felicitado al PP como ganador de las elecciones generales de este domingo, con el 89,97 por ciento de los votos escrutados.

En la última rueda de prensa celebrada en el centro de datos situado en Ifema, ambos ministros han destacado el "ejemplar" desarrollo de la jornada, con una participación "histórica".