En el marco de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes.

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', que le remita una copia de las agendas intervenidas en el domicilio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y en la sede de los socialistas, para indagar en las fuentes de ingreso.

Así lo ha reclamado, en una providencia, en la que solicita una copia del contenido de la documentación intervenida en el domicilio de Cerdán el pasado mes de mayo, así como la entregada por el PSOE, "con el fin de proceder a su análisis, con objeto único y exclusivo de determinar con precisión las fuentes de ingreso" del exdirigente socialista, imputado en ambas causas.

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En el marco de presuntas irregularidades en contratos de obra pública en Transportes

El juez ha tomado esta decisión en el marco de la investigación que indaga en las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes.

Moreno da este paso después de que la Fiscalía Anticorrupción se mostrara a favor en un informe, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, en el que argumenta que con la documentación que obra en el 'caso Koldo' "todavía no se ha podido determinar ni el origen, ni la totalidad de los ingresos percibidos por Santos Cerdán en el periodo investigado".

"Es por ello que de la misma manera que el pasado mes de julio fueron acordadas determinadas diligencias de investigación patrimonial, se hace necesario hacer acopio de otras fuentes de información", aduce el fiscal Luis Pastor.

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Para el representante del Ministerio Fiscal, "resulta de interés la evolución anual de los beneficios de Santos Cerdán y su familia, alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023, periodo que aglutina la denominada 'etapa ministerial' en la que José Luis Ábalos fue el titular del Ministerio de Transportes, en la que Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas, y parte de la etapa posministerial en la que Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE, relevando a Ábalos".

Anticorrupción recuerda que en base al informe de la UCO sobre el patrimonio de Cerdán, el exdirigente socialista y su familia "habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en, al menos, 323.178 euros", mientras que la mercantil Servinabar, vinculada a Cerdán, habría negociado la compra de un inmueble en Madrid para el exsecretario de Organización del PSOE por un valor de casi un millón de euros.