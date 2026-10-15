El jefe del Ejecutivo ha asegurado desconocer las actividades profesionales de la pareja de Mínguez y ha centrado sus críticas en el Partido Popular

Los negocios inmobiliarios de la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, le estallan al Gobierno

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este jueves su respaldo a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras la polémica por los presuntos negocios inmobiliarios de su pareja, y ha dirigido sus críticas en materia de vivienda al PP y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Recuerda el 'aticazo' de Ayuso

"Por supuesto", ha respondido Sánchez en declaraciones a los periodistas a su llegada al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas al preguntarle si mantenía ese respaldo a la portavoz socialista.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado desconocer las actividades profesionales de la pareja de Mínguez y ha centrado sus críticas en el Partido Popular.

Así, ha subrayado que le sorprende que esta formación, e incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, "con todo lo que hemos escuchado sobre su 'aticazo'", ha subrayado, haya dicho estar dispuesta a abrir un debate sobre la vivienda en España.

Sánchez ha dado la bienvenida a ese debate, pero ha considerado que lo fundamental ahora es el que habrá en la Diputación Permanente del Congreso para convalidar los dos decretos leyes aprobados por el Gobierno en materia de vivienda.

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Unos decretos que ha recordado que son consecuencia del rechazo del Congreso a otros dos anteriores por parte de los grupos parlamentarios "de derecha" y que provocó la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.