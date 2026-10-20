Rivas había solicitado declarar la semana del 29 de noviembre por motivos de salud de su abogado

La Justicia ordena a la UCO cotejar los datos fiscales y de la Seguridad Social de González Amador

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El próximo 3 de diciembre el empresario Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, tendrá que declarar en la causa que investiga un presunto fraude de al menos 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, según ha informado el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Se investiga un un presunto fraude masivo del IVA en la venta de hidrocarburos, junto con posibles comisiones, blanqueo de capitales y gestiones para conseguir autorizaciones administrativas. Se trata de una de las piezas incluidas en la causa que investiga la presunta trama dedicada a desestabilizar casos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

A finales de septiembre, el juez Pedraz ya acordó expedir órdenes europeas de investigación a Portugal e Irlanda para investigar varias cuentas y operaciones vinculadas al comisionista Víctor de Aldama.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los fondos defraudados a Hacienda eran transferidos a cuentas en el extranjero, principalmente en Portugal, controladas por los investigados. Posteriormente, parte del dinero habría retornado a España para la adquisición de bienes o se desviaba a otros fines, como compras de criptomonedas o transferencias a terceros países.

Distintos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestran que los fondos defraudados y transferidos desde España hacia sociedades portuguesas ascienden a 78,31 millones de euros.

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La declaración de Rivas tendrá lugar días después de las elecciones generales, y no "a finales de noviembre" como él mismo había solicitado, por el estado de salud de su abogado.