El Tribunal Supremo aplica la amnistía a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raul Romeva

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que declara extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia del procés

El Tribunal Supremo considera aplicable la amnistía a Carles Puigdemont y confirma el fin de la orden de detención

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El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía al líder de ERC, Oriol Junqueras, a la exconsellera Dolors Bassa y los exconsellers Jordi Turull y Raul Romeva, que estaban inhabilitados hasta 2031 los dos primeros, y hasta 2030 los dos segundos, de manera que ya pueden presentarse a las elecciones.

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que declara extinguida la responsabilidad criminal derivada de la sentencia del 'procés', en aplicación de la ley de amnistía y al asumir en su integridad la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal Constitucional que concedió el amparo a la exconsellera Bassa.

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Y como ya hiciera este lunes el magistrado Pablo Llarena al confirmar la anulación de la orden de detención contra el expresident Carles Puigdemont, la Sala critica al Constitucional al considerar que “la innecesaria grandilocuencia” de la corte de garantías “revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional” del Supremo.

"Es lo que el Govern siempre había pedido", según Silvia Paneque

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la Ley de Amnistía a los exconsellers del Govern durante el 1-O Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.

"Es lo que el Govern siempre había pedido", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, tras conocerse la decisión del tribunal.

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Paneque celebra que se aplique !lo que se aprobó con una mayoría suficiente"

Paneque ha celebrado que "aquello que en su momento se aprobó con una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados se esté aplicando", y se ha mostrado satisfecha por ello.

Ha dicho que es positivo para las personas beneficiarias de la norma, y también porque fue concebida para el "beneficio del conjunto de Catalunya" para su cohesión, reencuentro y para iniciar una etapa de normalización política y social.

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Preguntada por el eventual retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reiterado que el Govern tratará "con toda normalidad y dignidad a las diferentes personas que lleguen de acuerdo con el cargo que ocupan".