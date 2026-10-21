Abascal apoya los insultos a Sánchez pero evita reunirse con el presidente argentino, mientras el PP considera que el argentino le hace la campaña al PSOE

Javier Milei llama "dictador" a Sánchez y dice que Abascal y Ayuso tienen ideas para sacar a España de la "decadencia"

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El PSOE recibe a Javier Milei con una pancarta en la que presume del día del orgullo zurdo, resignificando el insulto que el presidente de Argentina dedica a sus rivales de la izquierda. Desde su llegada a Madrid, el ultraliberal ha sacudido la escena política española llamando "delincuente", "dictador" y otros adjetivos al jefe del Ejecutivo. Desde Vox han respaldado las palabras de Milei, el PP, mientras Pedro Sánchez, el aludido, le ha respondido con una canción de una artista argentina enfrentada que le llama "fanático".

"De nuevo Veo mucho zurdo por aquí, se burlaba Sánchez usando la palabra favorita de Milei para descalificar a los políticos de izquierda. Y los socialistas han aprovechado el amplificador del presidente argentino y sus excesos verbales para colgar una lona de "bienvenida" en la fachada de Ferraz y de paso hacer un poco de campaña electoral.

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"Claro que sí somos zurdos y zurdas", una campaña en redes capitaneada por Pedro Sánchez que defendía su ideología. " Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas. Pues mirad os voy a decir una cosa: si subir las pensiones es ser zurdo, soy zurdo... Igual con los permisos de paternidad y maternidad, con el Salario Mínimo Interprofesional, el aborto, y el NO a la guerra Así que sí, soy zurdo y a mucha honra".

Milei, se reunirá este miércoles, con Isabel Díaz Ayuso, dentro del círculo de "amigos" como los definía el argentino y desde el PP defendían este encuentro: "Se reúne con Milei como presidenta de la Comunidad de Madrid, es algo normal con un jefe de Estado", aseguraba la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Vox respalda los insultos pero Abascal evita la foto con Milei

Sobre los insultos a Sánchez se ha referido Santiago Abascal que no cree que llamarle "dictador" lo sea. "No está alejado de la realidad", ha apoyado el líder de Vox. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha admitido que "no me gustan las descalificaciones", pero ha añadido que Milei en realidad lo que le ha hecho propaganda al PSOE. "Pedro Sánchez estará muy feliz" . Estoy seguro que lo incorpora a su precampaña sin fin".

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El ministro de Transformación Digital, Óscar López también ha respondido a Milei y a sus acusaciones de que en España existe la "dictadura socialista". "Como dictadura España deja mucho que desear", ha dicho López. "Porque tenemos la paciencia hasta de escucharle a él y de paso ha lanzado un dardo a Ayuso por reunirse con Milei, porque "Ayuso es muy de visitar áticos y de recibir a lunáticos".

Sánchez, mientras tanto, no permanecía ajeno y se burlaba en redes de Milei publicando la canción que este miércoles escuchaba. "Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", ha escrito el presidente del Gobierno, en un mensaje en 'X', en el que adjunta una imagen de su teléfono que muestra la reproducción del tema 'Fanático', de la cantante argentina Lali Espósito, en el que hace referencias al jefe de Estado argentino.