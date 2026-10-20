El líder del PP ha admitido que busca una "fórmula" con Vox en el Senado "con discreción y respeto"

Alberto Núñez Feijóo compromete su palabra para cumplir una docena de promesas en vivienda, pensiones o inmigración: "No voy a fallar"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes lo que Santiago Abascal, presidente de Vox, hizo público ayer. Las dos formaciones de derecha mantienen conversaciones para contrarrestar el pacto entre el PSOE y otras formaciones de izquierda para presentar candidaturas conjuntas al Senado, conversaciones que están haciéndose "con discreción y respeto".

"Nosotros hemos acordado discreción en las conversaciones y respeto. Yo voy a seguir cumpliendo esa discreción y respeto. Ellos saben hasta dónde podemos llegar y que tenemos sentido de Estado", ha afirmado Feijóo en una entrevista en Cope.

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque, según ha dicho, sería "un error facilitar al sanchismo" el control en esta Cámara de forma directa o indirecta.

Todo ello después de que el lunes el presidente de Vox, Santiago Abascal, confirmara su voluntad de llegar a algún "entendimiento" que proteja a la Cámara Alta de esos acuerdos ya que, afirmó, la alianza de las izquierdas exige "sacrificios" a los partidos de la oposición.

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Feijóo, este martes, ha señalado que Vox tiene "cinco senadores" en este momento que "son fruto de los acuerdos en los parlamentos autonómicos". "Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox", ha explicado.