Los relojes de lujo más que marcar la hora dicen quién eres, cuál es tu estatus, tus logros y tus aspiraciones

7 relojes de lujo a un precio asequible

Una de las ventajas teóricas de llegar a los 50 es que ya no hay que demostrar nada... ¿O quizá sí? Porque nunca dejamos de comunicar ni de hacer declaraciones sobre nosotros mismos con lo que llevamos puesto. Por ejemplo, en la muñeca. Así, en el mundo del lujo los relojes no son (solo) relojes, sino símbolos que más que marcar la hora dicen quién eres, cuál es tu estatus, tu estilo, tus logros y tus aspiraciones.

Cada reloj de lujo cuenta una historia. Cada marca transmite un mensaje distinto sobre quien la lleva. Un Richard Mille no dice lo mismo que un Cartier, y un Rolex no se interpreta como un Patek Philippe. Unos proyectan tradición y otros gritan ostentación. Unos son aspiracionales y otros proclaman exclusividad. La pregunta que debes hacerte es: ¿qué estoy diciendo con el mío? Descubrámoslo.

RICHARD MILLE

Si llevas un Richard Mille no necesitas presentación ni explicar nada. Tu reloj ya vale más que un apartamento en Manhattan, por lo que tu vida probablemente transcurra entre jets privados y cenas exclusivas. Cada uno de estos relojes combina ingeniería extrema con materiales de vanguardia propios de la aeronáutica o de la Fórmula 1. Tecnología futurista envuelta en exclusividad total.

Lo que quieres decir: “Juego en una liga que definitivamente no es la tuya"

ROLEX

Rolex sigue siendo el Everest del lujo visible. Robusto e icónico, es el primero que muchos eligen para destacar un logro importante en la vida. Tener uno significa que vas por el camino correcto, aunque quizás ya no impresione tanto como antaño. En cualquier caso, un Submariner o un Daytona son tan populares que hasta tu cuñado los reconoce (y los envidia). Y por eso lo llevas a las cenas en familia.

Lo que quieres decir: "He llegado hasta aquí y quiero que se note"

PATEK PHILIPPE

Un Patek no se compra, se hereda. Al menos eso reza la publicidad. Así que si lo llevas en tu muñeca, das a entender que no eres un nuevo rico, aunque hayas ido tú mismo a la relojería a comprarlo. Más que un accesorio es un símbolo de continuidad familiar, respeto a la tradición y elegancia atemporal.

Lo que quieres decir: "Mi reloj no es para hoy, solo lo cuido para cuando mis hijos sean mayores"

AUDEMARS PIGUET

Digamos que un Royal Oak no se compra por casualidad. Si está en tu muñeca significa que sabes apreciar la alta relojería en toda su esencia. Por lo tanto, no buscas impresionar a todos, sino solo a los que de verdad saben. Este reloj deportivo de lujo fue lanzado en 1972 y aúna diseño icónico, historia y exclusividad, lo que lo convierten en una pieza de culto.

Lo que quieres decir: "No busco lo obvio, sino lo excepcional, pero tampoco voy a explicártelo"

TAG HEUER

Esta es la puerta de entrada al mundo del lujo para quienes valoran la precisión suiza con un punto deportivo y elegante. Evoca la adrenalina, la velocidad y el estilo de la F1 pero sin dar un salto hacia lo inalcanzable. En realidad, es el reloj del ejecutivo medio-alto que quiere verse premium pero sin hipotecar su jubilación. Como un buen traje a medida, pero de outlet.

Lo que quieres decir: "Me gusta la calidad pero con los pies en la tierra. Dame cinco años"

HUBLOT

Hublot se ha labrado una reputación con sus diseños atrevidos y materiales exóticos (carbono, oro, cerámica...) para aquellos a los que les gusta llamar la atención. Audaz, atrevido y poco amigo de la discreción. Como el Ferrari de los relojes, y con su misma sutileza. Si lo llevas, significa que valoras la originalidad y no te gusta pasar desapercibido.

Lo que quieres decir: "Me encanta que me miren y no pido perdón por ello"

CARTIER

Cartier es todo lo contrario a la ostentación de Hublot. El lujo elegante, casi aristocrático, que no te grita dinero a la cara, sino que te lo susurra al oído en francés. Modelos como el Tank son iconos de elegancia discreta y con historia que nunca pasan de moda. Si lo llevas en la muñeca sabes que la verdadera distinción no necesita estridencias.

Lo que quieres decir: "El lujo, mejor en voz baja (y preferiblemente en francés)"

TISSOT / SEIKO PRESAGE

Tissot y Seiko Presage ofrecen calidad, diseño, precisión y una buena relación calidad-precio. Si llevas uno significa que aprecias la relojería bien hecha... pero no estás dispuesto a vender un riñón por ella. El accesorio ideal para quienes no quieren presumir, o prefieren gastarse los dineros en un buen vino.

Lo que quieres decir: "Sé de relojes, pero también me preocupa la cesta de la compra"