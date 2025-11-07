Sueño reparador después de los 50: rutinas nocturnas y consejos para mejorar la calidad del descanso
Conforme cumplimos años experimentamos muchos cambios, no es raro que cueste más dormir
MadridUn buen descanso es indispensable para poder tener un día productivo, si no se duermen las horas indicadas o el descanso no es de calidad, todo parece costarnos un poco más y es más difícil concentrarse y finalizar las tareas encomendadas. Además, puede afectarnos a nivel anímico, estaremos más irritables y nos enfadaremos con mayor facilidad.
Una mala noche de sueño nos hará estar más gruñones, pero si solo se produce de manera puntual, sabemos que al llegar la noche nos sentiremos mejor y el día siguiente será distinto. Las cosas cambian cuando esto se convierte en algo habitual y ese cansancio de una mala noche de sueño se convierte en nuestra nueva rutinas.
Sensaciones que pueden afectarnos en nuestro día a día, en nuestro trabajo y también a nivel social y familiar y que en ocasiones requieren la ayuda de un profesional del sueño. Otras veces la situación no es tan compleja y podemos ponerle remedio con algunas rutinas y consejos que nos ayuden a dormir mejor y tener una noche de sueño reparador.
Rutinas nocturnas y consejos para mejorar la calidad del descanso después de los 50
Conforme se cumplen años el cuerpo experimenta diferentes cambios, entre ellos podemos encontrarnos con las largas noches de sueño desaparecen y cada vez nos cuesta más dormir. Pare evitar que esto suceda o para que este cambio resulte lo menos molesto posible, hay algunos tips que podemos poner en práctica.
- Establecer un horario de sueño regular. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora (o más o menos a la misma hora), incluso los fines de semana, ayuda a regular nuestro reloj biológico.
- Preparar el ambiente adecuado para dormir. Una habitación con las condiciones adecuadas hará que resulte más sencillo dormir y descansar. Por ejemplo, suele recomendarse que la habitación está a oscuras, sin ruidos y mejor si la temperatura es fresca. No dudes en invertir en un buen colchón y almohada.
- Cuida lo que comes. Una cena demasiado pesada puede impedirnos descansar bien, por eso suele recomendarse cenar ligero y, por lo menos, un par de horas antes de acostarse. También es buena idea evitar la cafeína o algunos alimentos que impiden el sueño.
- Adiós pantallas. Las pantallas de los móviles y tablets tienen una luz azul que puede hacer que sea más complicado conciliar el sueño. Si queremos relajarnos antes de dormir es mejor leer un libro, escuchar música o meditar.
- Actividad física. Mantenerse activo durante el día puede ayudarnos a dormir mejor por la noche, aunque es mejor que el ejercicio no sea justo antes de acostarnos. Ayuda a reducir el estrés, regula los ritmos circadianos y hace que el sueño sea más profundo.
- Limita las siestas. Dormir mal por la noche parece que nos empuja a dormir una siesta durante el día, pero lo mejor es que no sea demasiado tarde y, sobre todo, que no dejemos que sea demasiado larga, o nos impedirá dormir de nuevo por la noche. Una siesta de 20 minutos es lo más adecuado.