MadridUn buen descanso es indispensable para poder tener un día productivo, si no se duermen las horas indicadas o el descanso no es de calidad, todo parece costarnos un poco más y es más difícil concentrarse y finalizar las tareas encomendadas. Además, puede afectarnos a nivel anímico, estaremos más irritables y nos enfadaremos con mayor facilidad.

Una mala noche de sueño nos hará estar más gruñones, pero si solo se produce de manera puntual, sabemos que al llegar la noche nos sentiremos mejor y el día siguiente será distinto. Las cosas cambian cuando esto se convierte en algo habitual y ese cansancio de una mala noche de sueño se convierte en nuestra nueva rutinas.

Sensaciones que pueden afectarnos en nuestro día a día, en nuestro trabajo y también a nivel social y familiar y que en ocasiones requieren la ayuda de un profesional del sueño. Otras veces la situación no es tan compleja y podemos ponerle remedio con algunas rutinas y consejos que nos ayuden a dormir mejor y tener una noche de sueño reparador.

Rutinas nocturnas y consejos para mejorar la calidad del descanso después de los 50

Conforme se cumplen años el cuerpo experimenta diferentes cambios, entre ellos podemos encontrarnos con las largas noches de sueño desaparecen y cada vez nos cuesta más dormir. Pare evitar que esto suceda o para que este cambio resulte lo menos molesto posible, hay algunos tips que podemos poner en práctica.

