Los trucos (no obvios) de un neumólogo para dormir mejor en las noches de calor

Raquel Noya 25 JUN 2025 - 14:01h.

Son muchos los factores que influyen en la calidad del sueño, y el calor es, sin duda, uno de los más decisivos durante las noches de verano

El neumólogo Carlos Egea ofrece las claves para conseguir dormir pese a las altas temperaturas, más allá de poner el aire acondicionado

Ya ha llegado ese momento del verano en el que muchas noches no bajan de los 25 grados. Para dar un paseo tranquilo o cenar en una terraza con amigos, perfecto. El problema aparece cuando llega la hora de dormir: da igual cómo te pongas, el calor no da tregua. Y si encima estás en la mediana edad, cuando los cambios hormonales en hombres y mujeres aumentan los despertares nocturnos y la sudoración, y descontrolan la producción de melatonina, dormir se convierte en una misión imposible.

Pero no todo está perdido, en este artículo te damos los consejos de un neumólogo para hacer frente a las noches tórridas del verano y mejorar la calidad del descanso, cómo la temperatura a la que debemos poner el aire acondicionado para que no sea perjudicial o cómo hidratarnos para que el exceso de agua en el cuerpo no juegue en nuestra contra.

No es sólo el calor

Tal y como explica el jefe de la Unidad del Sueño en Quirónsalud Vitoria, Carlos Egea, las altas temperaturas nocturnas alteran los ritmos circadianos, dificultan la fase profunda del sueño y aumentan los despertares, lo que “repercute al día siguiente en el estado de ánimo, pudiendo estar más irritables, más cansados y con mucha menos capacidad de concentración”.

En esto tampoco ayudan los cambios de hábitos que realizamos durante esta época del año, como las fiestas o la alteración de los horarios de las comidas y el descanso, que también afectan mucho a la calidad del sueño. Y si, encima, una persona sufre insomnio crónico, ronca en exceso o tiene problemas para quedarse dormido, el verano puede acentuar estos síntomas y hacer que se vaya a la cama predispuesta a pasar la noche en vela.

Por todo ello es clave, según el doctor, “mantener cierta regularidad en los hábitos” y aplicar una serie de estrategias que veremos a continuación “para que el calor no se convierta en un enemigo de la salud", ha resaltado.

Las claves de un neumólogo