Inés Gutiérrez 16 NOV 2025 - 21:00h.

Es importante poder escoger el momento adecuado para que suceda

Amigos de toda la vida que se hacen pareja: "Es un amor a fuego lento"

MadridUna nueva relación suele ser algo ilusionante, por eso se vive con gran emoción, con alegría y esperanza, también con algunos miedos y temores. Queremos que esa persona que tanto nos gusta y tan especiales nos hace sentir se lleve bien con nuestro entorno y para eso tienen que conocerse, pero ¿cuál es el mejor momento de dar el paso y cómo tenemos que hacerlo para evitar generar problemas inexistentes hasta el momento?

Lo mejor es seguir algunos consejos para asegurarnos de que hacemos las cosas como corresponde y ponemos todo de nuestra parte para evitar que sea nuestra ‘culpa’ que entre ellos no haya química.

Cómo presentar a tu nueva pareja en sociedad: consejos sobre qué hacer y evitar

Presentar a una pareja en sociedad, ante familiares y amigos, supone dar un importante paso, hacer que la relación avance de nivel y no es algo que se pueda hacer a la ligera, sino que es importante hacerlo cuando sentimos que es el momento correcto para ello. Es clave que ese primer encuentro salga bien, que no resulte incómodo para ninguna de las partes involucradas y por eso conviene tener en cuenta ciertos consejos.

Encontrar el momento adecuado es esencial, sobre todo el momento en el que se encuentre la relación. Si queremos que conozca a nuestro entorno es porque sentimos que es una relación importante, por eso haber tenido las conversaciones pertinentes y saber que ambos estáis en el mismo punto es clave. Es mejor dejar que la relación esté consolidada, para evitar decepciones.

Conocer el entorno más cercano de la otra persona puede ser un poco abrumador, por eso una buena recomendación es hacer varias presentaciones con grupos separados, por ejemplo, presentarle en un momento determinado a la familia y en otro a los amigos. Si lo que queremos es presentarlo a los hijos, también es importante tener paciencia, es normal que cueste un poco que se adapten a la nueva situación.

En este caso, la comunicación es otro de los puntos que no se pueden olvidar, con ambas partes, tanto hablar previamente con ellos para que la situación no les pille desprevenidos, como posteriormente, validando los sentimientos que la presentación haya podido producir.

En una presentación oficial hay que escoger el entorno adecuado, mejor que sea un lugar casual y relajado donde todo el mundo pueda sentirse cómodo. Al hacer las presentaciones conviene aportar un poco de contexto sobre las personas a las que presentas, alguna anécdota divertida o algún interés, porque esto favorece la conversación.

Estos encuentros suelen venir acompañados de mucha curiosidad, por lo que no es raro que se hagan muchas preguntas. Si existe algún tema que no convenga tocar, por el motivo que sea, lo mejor es establecer ciertos límites con ambas partes. Evitamos así que alguien pueda sentirse incómodo, atacado o dolido en un encuentro que debería ser agradable y para conocerse un poco mejor.

Presentar en sociedad a la pareja puede causar un poco de aprensión, pero también mucha emoción, por eso lo mejor es afrontarlo de manera sencilla, apostando por la comunicación y cuando todo el mundo se sienta preparado para ello, sobre todo tú.