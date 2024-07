Las placas en memoria de las víctimas de ETA en Vitoria ya no obvian quién cometió los crímenes

Sin embargo, aquel homenaje estaba incompleto , ya que no se explicaba que había sido asesinado por ETA . "Por lo menos es algo, que la gente de Vitoria se acuerde , que sepa que ha sido ETA", dice Mercedes Salazar, sobrina de Eugenio Lázaro.

Habría que esperar otros ocho años más para que la placa registrara claramente que Eugenio Lázaro fue víctima de ETA. Ha sido este lunes 8 de julio, más de 40 años después de aquel crimen, cuando el Ayuntamiento de Vitoria ha sustituido la vieja placa por otra en la que no se obvia quién estuvo detrás del asesinato .

"En esa época cada mes había un muerto y esto la gente lo ha olvidado y no hay que olvidarlo", clama Mercedes. "Toda nuestra familia está destrozada, se marcharon unos a Sevilla, otros a Madrid, nadie se quedó aquí y yo no sé ni por qué me quedé", añade.