'Kube', el primer vino hecho con inteligencia artificial en "las viñas más inteligentes de toda la Rioja Alavesa"

Los beneficios para los productores que se atrevan a elaborar su vino “de una forma diferente” son, según Echevarría, “la optimización de sus procesos y sacar un mayor rendimiento a sus cultivos”. Además, desde el punto de vista ecológico, “al tomar datos tan cercanos al viñedo, nos permite advertir al agricultor de si es o no un buen momento para usar fitosanitarios y evitar usarlos cuando no hacen falta o aplicarlos donde son más necesarios”, eso por no hablar de que “contribuimos a reducir la huella de carbono si no sacamos el tractor cuando no haga falta”.