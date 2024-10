Leyendas inquietantes que estremecen a los vascos menos escépticos: del fantasma de Andresito al espectro de Aiurdin

Desde las clásicas casonas antiguas , escenarios perfectos para este tipo de relatos, a solitarias carreteras en mitad de la noche, e incluso, una comisaría . Si no te recorre un escalofrío por la espalda al conocerlas, es que eres un auténtico escéptico de lo tenebroso.

En Vitoria, corre el rumor de que un espíritu merodea por el edificio de Hacienda de la céntrica calle Olaguibel de Vitoria. ¿Un contribuyente airado? No, se trata del espíritu de un niño de unos 10 años que fue capaz de provocar el plante de los vigilantes de seguridad del edificio que, cuentan, atemorizados, se negaron a hacer guardia de noche.

Una madrugada de 1994, uno de los vigilantes de seguridad estaba en su puesto de control cuando vio a un señor mayor y un niño que bajaban las escaleras, cogidos de la mano. Les dio el alto, pero los intrusos no le prestaron atención. Salió a pedir ayuda, al regresar no había ni rastro de los espectros. Sus compañeros refrendaron que en sus rondas el mobiliario cambiaba de ubicación. La situación llevó a los vigilantes a no querer hacer guardia por las noches en el edificio.