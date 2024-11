Lorena Montero realiza obras de arte doblando páginas de libros: "Me da pena transformarlos si nunca antes han sido leídos"

No es raro, encontrarla rebuscando entre pilas y pilas de libros, en librerías de segunda mano para encontrar el que más se adapta a sus necesidades. " No todos los libros valen ", explica. Al menos deben cumplir tres requisitos: ser de tapa dura, tener un tamaño adecuado y un grosor que supere las 550-600 páginas. Además, Lorena reconoce que pasa muchísimo tiempo "tocando las páginas" para comprobar la calidad del papel y descartar "por ejemplo, las hojas satinadas que no doblan bien".

Cuando comenzó hace ahora cinco años, a Lorena la idea de doblar las páginas de un libro, cortarlas o marcarlas le parecía lo más parecido a profanarlo, "cruzar la barrera psicológica de doblar el primer libro, me costó", recuerda. Por eso, antes de tallar su primer 'Love', ensayó, y mucho, con otros papeles. Pronto descubrió que su destreza con esta técnica era en realidad su particular forma de mimar y respetar los libros: "No uso libros nuevos porque me da pena transformarlos si nunca antes han sido leídos", admite.