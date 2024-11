La extraña campaña electoral en la Universidad Pública Vasca: una cuenta 'fake', un cese y la irrupción del profesor expulsado

Tras lo cual, el propio Quindós presentó su dimisión. “Acabo de aceptar la renuncia irrevocable presentada por Guillermo Quindós, actual vicerrector de Desarrollo Científico-social y Transferencia”, anunciaba en su cuenta de X la actual rectora y añadía “a título personal, me siento profundamente decepcionada". Desconocía estas acciones, que se han realizado de una forma estrictamente privada. No solo el contenido de esos mensajes, también esa forma de proceder, me parecen completamente inaceptables”.