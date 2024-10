El profesor que sufrió un escrache por sus comentarios machistas no se calla: "Soy yo el que se larga"

El docente, que sufrió un escrache el pasado viernes, se quedó sin clases al ser apartado por la UPV/EHU, pero ni mucho menos se ha quedado callado. En sus publicaciones asegura que “Yo sigo queriendo ir a dar clase. Si puedo perfecto. Y si no me dejan, pues hasta aquí hemos llegado, hombre. No me merecerían, ni me llegarían a la suela de los zapatos. Soy yo el que se larga”.