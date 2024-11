La muestra, organizada por The Museum of Contemporary Art de Los Ángeles , en colaboración con el Museo Guggenheim Bilbao, se podrá visitar en la capital vizcaína entre el 30 de noviembre y el 16 de marzo de 2025 .

"A mí me interesan los espectáculos de masas, no solo los critico, sino que además los exploró, también me interesan las nuevas fórmulas creativas, ya que esto cambia nuestras experiencias cotidianas a nivel local no es tanto una crítica como una especie de exploración y un deseo encontrar una poesía dentro de los medios de comunicación", explicaba el propio artista.