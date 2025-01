“La sangre que se necesita en los hospitales no se puede fabricar, por eso es tan importante tener claro que hay que dar sangre ”, dice Axun Goikoetxea, una guipuzcoana que a lo largo de su vida ha donado sangre 110 veces . El Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos se encarga de distribuir por los hospitales vascos los componentes de la sangre que se emplean en operaciones y tratamientos como el cáncer.

Aquel primer pinchazo, aquella primera extracción, dieron paso a toda una vida como donantes de sangre. Entre los dos acumulan 230 donaciones y junto a sus hijos ya superan las 300. “Solo hemos dejado de donar cuando a mi marido le operaron en dos ocasiones de la cadera y yo durante los embarazos ”, recuerda, "lo demás sin fallar". Ellos no han necesitado una transfusión, pero "sí tenemos gente cercana que las ha necesitado".

En casa de los Amenabarro Goikoetxea la costumbre de donar sangre, un máximo de cuatro veces al año los varones y de tres las mujeres, no se limita a Axun y Miguel Ángel, sus hijos Manex y Zelai “en cuanto cumplieron los 18 años”, edad a partir de la cual es posible empezar a donar sangre, no lo dudaron y continuaron con el legado familiar. “A los nietos, aunque todavía no pueden, les estamos ya concienciando”, advierte Axun, convencida de que la información es el arma más poderosa contra el “miedo” y el “desconocimiento” que impide a muchos hacerse donantes: “Es muy sencillo, es cuestión de ir y probar”. A lo largo de 2024, 46.844 personas donaron sangre en el País Vasco, en total se contabilizaron 79.032 extracciones.