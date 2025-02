Maica Benedicto perjudica a Miguel Frigenti posicionándose contra José María Almoguera, posiblemente para evitar enemistarse con los seguidores de Marieta

Romina Malaspina ha demostrado ser coherente y leal con su grupo, apoyando a Maica y posicionándose contra Marieta

Sigue en directo en Mitele todo lo que sucede en la casa de Guadalix durante las 24 horas

Aunque la apariencia siga siendo de unión dentro del grupo de los conocidos, hay suficientes signos que demuestran su comienzo de descomposición. No solo porque en los posicionamientos fueran incapaces de lanzar a sus seguidores el mensaje de concentrar el voto en Marieta. También porque Óscar Landa empieza a ir por sus fueros cuestionando las caídas de Maica Benedicto o riéndole las gracias a Marieta cuando esta fabula sobre que Maica desea ir a Argentina para visitar a un médico para operarse la nariz. Idéntica imagen de división provoca ver a Maica apuntarse con el otro grupo a bromas de primaria, arrojando huevos. Unas bromas que no se hacen solo entre ellos, sino también a sus rivales.

El grupo de conocidos no es el mismo después del desconcierto que les provocó la mala estrategia de los familiares en las nominaciones del pasado jueves. Lo que queda del otro equipo ha contribuido a ello, convirtiendo la casa en la aldea del arce, aunque anoche volvieron a brillar las navajas y María Sánchez puso su granito de arena para conseguir que vuelva la división de grupos. Una división que estaba empezando a desdibujarse, lo cual daba que pensar si en lugar de haberla provocado Miguel Frigenti no fuera cosa de María puesto que todo ha cambiado después de su salida de la casa.

Para no ir dejando dudas sin resolver, debo aclarar que cuando quedan en la casa pocos habitantes suele producirse un efecto lógico de acercamiento entre personas que nunca han tenido una relación especialmente buena. Es pura supervivencia, dado que las posibilidades de relacionarse se reducen. En este caso, el grupo que llamamos de famosos ha notado la pérdida de cuatro de sus miembros, por lo cual es normal que entierren el hacha de guerra y agradezcan que Maica se les una en las bromas.

María en su despedida de la casa les pidió que siguieran divirtiéndose, pero ellos solos, promoviendo la separación de los grupos. Supongo que lo hizo dolida porque se haya sugerido en la casa que la división era culpa suya. Ya expliqué otro día que no fue cosa de Frigenti, pero tampoco de María. Del mismo modo que acabo de argumentar porque ahora se les ve más unidos de lo que han estado durante semanas, casi desde el principio. En todo caso, la reacción de la jerezana demuestra que las quejas de su grupo por la división de grupos no era sincera. Es incoherente que lo viera así dentro de la casa y en cuanto ha salido les pida que sigan divididos y enfrentados. No se le habrá escapado a nadie en la casa que el discurso de María estaba enfangado de resentimiento y rabia. Dos sentimientos que suelen conducir a decir muchas tonterías.

En el grupo de conocidos solo está manteniendo bien el tipo Romina Malaspina. Coherente con los objetivos del grupo y leal con sus integrantes. Buena consejera de Maica, incluso protectora. Lo demostró confesando que es su ganadora y amenazando con que mataría a Alex Ghita (en sentido figurado, claro está) si resultaba ser un “cucaracho” y lastimaba a su amiga. Nadie se cree el papel de arrobado enamorado que está haciendo el preparador físico, pero dejan el beneficio de la duda y, por supuesto, que sea la propia Maica quien se de cuenta del tema. Romina supo que se debía posicionar anoche contra Marieta. Dice Maica que no se sabe cómo van las votaciones, pero los familiares dieron el jueves suficientes pistas. Concretamente 14 pistas, o sea, los votos que le metieron a Marieta.

Los poco creíbles errores de Maica Benedicto

No me creo que Maica se equivocara al posicionarse contra José María. Tampoco voy a decir que pretenda favorecer la expulsión de Frigenti y así quitarse de en medio un rival fuerte. Pero sí pienso que evitó enfrentarse a Marieta para no tener a sus seguidores como enemigos. Por eso se une al otro grupo en las pueriles bromas de sustos y lanzamiento de huevos. Ni siquiera me parece normal que malgasten la comida, un bien preciado y para ellos escaso en estos momentos. Además de ser bromas sin gracia, si es que las podemos llamar así. Si estampan un huevo en la cabeza de Sergio Aguilera es una broma, si lo hacen en la de Romina es una faena.

Igual Maica Benedicto se ha contagiado de Óscar Landa después de tanto tiempo a su lado. Lo de las bromas tiene un pase, pero con el posicionamiento de anoche me parece que fue muy poco leal a Miguel Frigenti. De Alex no me extraña porque desde su vuelta ha jugado a mantener un torpe doble juego, lo cual explica la desconfianza del grupo y que no le hayan reconocido como miembro muchas veces. Ahora bien, que Óscar y Romina se posicionasen contra Marieta, pero Maica lo hiciera contra José María me parece indicativo de esa grieta que aprecio en el grupo. Si el jueves sale Marieta volveremos a ver recomponerse el grupo, aunque quizá ya sea tarde. Además, poco faltará para que se abran las votaciones en positivo. Entonces el juego se individualiza y cada uno empezará a pensar en sí mismo solamente.

Posicionamientos

Así fueron unos posicionamientos en los que Ion Aramendi volvía a pedir que eligieran otro de los nominados pensando que su primera elección se salvase anoche:

Maica > José María / Marieta

Alex > José María / Sergio

Romina > Marieta / José María

Óscar > Marieta / José María

No hicieron posicionarse a los nominados, pero era innecesario. Miguel habría seguido los pasos de Romina y Óscar, mientras que los tres nominados del otro grupo hubieran elegido en primer lugar a Miguel. La segunda opción creo que se la hubiera disputado Romina y Óscar, principalmente porque ya vieron que Alex Ghita no recibió ni un voto en las nominaciones, y premiarían a Maica por ser su compañera de juegos.

Lo más interesante de los posicionamientos fue el enfrentamiento entre Óscar y Marieta. Decía aquel: “Me pongo al lado de Marieta porque aún recuerdo aquella gala en la que decía entre sollozos que ella estaba conviviendo y nosotros jugando. Marieta, tú en el momento que pactas nominaciones con tus compañeros estás jugando. Desde el momento que pides a tus seguidores que no dividan el voto estás jugando. Desde el momento que vas con todos tus compañeros al ‘confe’ a defender a un compañero están jugando. Y tampoco me vale el argumento de ‘yo lo hago porque vosotros lo hacéis’. ¿Si nosotros nos tiramos por el balcón, tú también te tiras?”. Esto último es un poco de profesor de infantil, pero en general está acertado.

Es curioso que a Marieta se encantase Óscar hace bien poco, sin ir más lejos la pasada semana, pero anoche fuera un incoherente al que no entiende ni puede tener en cuenta lo que dice porque cambia de opinión a cada momento. Al acabar el debate los tres supervivientes del grupo de famosos le llamaban “cobarde”. La munición más potente la utilizaba Marieta cuando sugería que a ella le habla mal de su amigo. Se entiende que estaba refiriéndose a Miguel Frigenti. También María intentó malmeter un poquito recomendando a Óscar que hiciera caso a su madre. “Y a Ruvens”, añadió. Casualmente, Ruvens no ha dicho nada que pudiera haber escuchado Óscar. En mi modesta opinión, la jerezana en lugar de arrasar por donde pasa lo que hace es ir repartiendo mierda.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así antes de salvarse Sergio Aguilera: 46 %, 28 %, 21 % y 5 %. Visto lo cual, creo que el porcentaje mayor corresponde a Marieta y voy a intentar explicar por qué. No me parece lógico que después de dar los familiares los tres puntos a Marieta y difundirse masivamente que se debe concentrar el voto en Marieta, están tan igualados y porcentaje y el de José María Almoguera (28 % a 21 %). Parece más razonable que una quinta parte de los votos hayan ido al hijo de Carmen Borrego si casi la mitad son para Marieta.

Mi teoría contradice a la formulada por el propio Frigenti sobre que ambos grupos concentraban ahora la mitad de los votos, habiendo bajado desde el 70 que atesoraban ellos en las primeras expulsiones. Pero esos porcentajes varían dependiendo de quienes están nominados. No es posible que Romina se salvase el jueves con casi la mitad de los votos y Frigenti lleve ahora poco menos que eso (un 44 %). Somos muchos los que agradecemos a Miguel el programa que está haciendo y veríamos escandaloso que tuviera más voto negativo que Romina, especialmente después de las polémicas habidas con esta precisamente la pasada semana.