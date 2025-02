A pesar de que Patri y Lester dejaron 'La isla de las tentaciones' atrás, la sombra de la infidelidad les sigue acechando. No es la primera vez que la pareja expone las deslealtades que ha habido a lo largo de su relación , pero en esta ocasión la catalana se entera de que su marido le ha puesto los cuernos con Sthefany, una información que hasta ahora desconocía. Ha sido el propio influencer el que ha reconocido su deslealtad , algo que ha provocado la ira de su pareja.

"Unos cuernos más que yo no sabía", exclama la que fuera concursante de 'La última tentación', la cual no puede creer que su marido le haya estado ocultando esto durante tanto tiempo. Es más, Lester Duque no ha admitido su infidelidad hasta que Patri Pérez le ha confesado que tiene las pruebas de las conversaciones que ha mantenido con Sthefany, tras su 'affaire' en una fiesta.