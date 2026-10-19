Maitena Berrueco 19 OCT 2026 - 06:30h.

La ley de Costas obliga a retirar de la arena la caseta que servía como espacio físico de la Acero Surf Eskola

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BilbaoLa aplicación de la ley de Costas va a borrar del mapa costero vasco a la escuela Acero Surf Eskola, tras una década de historia a pie de playa en el arenal vizcaíno de Barinatxe. “Nos quedamos en la calle”, se duele Eneko Acero viendo como una grúa empieza a retirar la caseta que ha servido estos años como espacio físico de este centro deportivo.

A la playa de Barinatxe se la conoce como La Salvaje y no es por casualidad. La bravura de sus aguas y el oleaje la convierten en uno de los arenales idóneos para practicar surf. Hace ahora diez años, Eneko Acero, el primer surfista profesional que hubo en España, escogió este lugar para poner en marcha su escuela de surf.

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Ahora, la aplicación de la ley de Costas en esta playa, situada entre las localidades vizcaínas de Getxo y Sopela, les obliga a retirar la caseta desde la que operaba este centro deportivo, una situación que, según su versión, deja en el aire el futuro de la escuela: “Nos echan de la playa después de 10 años aquí y no nos dan ningún tipo de alternativa”, lamenta el surfista.

"Nos quedamos en la calle, sin alternativa"

Al parecer, el propio Eneko Acero habría solicitado a los Ayuntamientos de las dos localidades entre las que se ubica el arenal una alternativa para poder instalar la escuela, en concreto, los módulos donde se guarda el material y sirven de sede al centro. Sin embargo, no la han conseguido y por el momento, desconocen si podrán seguir impartiendo clases de surf en la costa vizcaína o este desmantelamiento supondrá su cierre definitivo.

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La aplicación de la ley de Costas en España prohíbe las construcciones fijas y limita de forma estricta las instalaciones a pie de playa, lo que está obligando a retirar casetas y módulos fijos utilizados como sedes, almacenes o puntos de encuentro por las escuelas de surf en varios arenales. Sin embargo, desde Acero Surf Eskola cuestionan que su aplicación no es igual en todos los arenales, ni siquiera en playas próximas a Barinatxe. "Nos quedamos en la calle", explica.

En su página web, el propio Acero explica que se trata de una escuela familiar, puesta en marcha entre él y sus dos hermanos, Kepa e Iker. Un proyecto posible "gracias a la inestimable ayuda de nuestro aita Goio", con el que, de alguna manera, "devolver al mundo todas las satisfacciones que nos ha dado este deporte, que para nosotros siempre ha sido y será, una forma de vida".

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"Nos puso en el mapa surfero, qué injusto"

Acero ha querido hacer público lo que está ocurriendo, entre otros medios, a través de las redes sociales, donde muchos usuarios le han mostrado ya su solidaridad al “primer surfer profesional de verdad que nos puso en el mapa surfero internacional” calificando de “injusta” “ingrata” y “triste” la situación que está viviendo y lamentando que no se premie a “quien lo ha sido todo cuando el mundo del surf era nada” ni a su escuela “pequeña, bonita y con atención personalizada” y le animan a seguir adelante con su proyecto aunque sea a fuerza de "reubicar".

Cabe recordar que Eneko Acero, de 49 años fue campeón del mundo júnior de la ISA en 1996, venció en el Pantín Surf Classic y logró dos campeonatos de Europa, en 1999 y 2001. El de Getxo, tras retirarse se ha centrado en la enseñanza de este deporte desde la misma arena de Barinatxe. Hasta ahora.