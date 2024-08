Esquilando ovejas a ritmo de música heavy: el oficio punk que revitaliza el mundo rural

Después de varios kilómetros por sinuosas carreteras, los esquiladores llegan a su primera parada. Incluso el GPS tiene dificultades para llevarles a estos recónditos lugares , pero acaban dando con ellos. En la granja suenan los acordes de Kortatu en una suerte de aviso para los vecinos de la zona. Comienza el esquilado, una estudiada rutina en la que no falta la música. Esquilan mientras suena punk, reggae y ska .

Con más de tres décadas a sus espaldas, Atilano conoce a la perfección los entresijos del oficio. Los ganaderos quedan encantados y demandan sus servicios año tras año. Estos rapadores de montaña crean un emotivo vínculo con los propietarios de las ovejas. Atrás quedan los años en los que llegaban esquiladores polacos que no acababan de convencer a los ganaderos por cómo trataban a los animales.

De fondo suena 'No hay miedo', de Rock de Palo; 'Sarri Sarri', de Kortatu o 'River', de Marcus Gad & Tamal. Coinciden los trabajadores en que la música heavy relaja a las ovejas y a ellos les facilita la rapa.

"En Nueva Zelanda les ponen heavy a saco y las ovejas, que se ve que son muy locas porque están todo el año sueltas, viven en el monte y solo las bajan para quitarles los corderos y raparlas. Con la música, se quedan más tranquilas y no se centran tanto en que vas a raparlas. Con los años, ya saben que es el día de la rapa", explica Atilano.

Trabajo no les falta. "Es como ir al peluquero. Mientras haya ovejas, habrá trabajo. Siempre habrá que raparlas"; señala Atilano. Pueden llegar a rapar más de 200 ovejas en un solo día, en torno a 20 o 30 por hora. Desde marzo o abril -en función del frío-, los rapadores -en conjunto- raparán a unas 75.000 ovejas , no solo en Galicia sino también en otras comunidades como Asturias y Castilla y León.

A Atilano le acompaña Kevin Daniel Wuttke Durán, de 32 años. "Fui un mes con él a cogerle las ovejas y el trabajo me apasionó. Desde entonces, ya no paré. Me puse a estudiar, a ver vídeos de posturas para saber cómo agarrar al animal. Está todo estudiado", sostiene.