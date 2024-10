La madre del menor atacado en Ourense por perros de caza: “No olvido la cara de mi hijo cuando llegó a casa”

Olga Ruadas, la madre del menor, recuerda con emoción contenida cómo fue el momento en que el niño y la perra volvieron a casa tras el ataque: “Yo no me olvido de la cara de mi hijo cuando llegó , es que espumaba por la boca, y me repetía sin cesar que no sentía la mano”.

Afortunadamente, el susto se ha quedado en unas heridas que no le han dejado secuelas al joven y puede continuar con su vida normal, pero la perrita no corrió la misma suerte; Olga asegura que se salvó de la muerte “porque se quedó sumisa, no se enfrentó a ellos”, y añade “si no llega a ser por el vecino, no sé cómo terminaría eso”.