Cronología de fallecidos en España por ataques de perros en los últimos años

28-10-2023.- Fallece una mujer de 96 años, vecina de Alguazas (Murcia), a causa de las graves mordeduras que le propinaron días antes dos perros que la atacaron en El Paraje. La Concejalía de Bienestar Animal de Alguazas aseguró que estos perros considerados de raza "potencialmente peligrosos" no cumplían con la ordenanza municipal ni con la nueva ley de bienestar animal al no tener implantado microchip, no estar actualizadas las vacunas, no estar censados en el consistorio ni tener un seguro de responsabilidad civil, ni licencia para su tenencia.