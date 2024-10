Rechazan indemnizar a una pareja que preadoptó a un menor con alcoholismo fetal: pedían un niño "sin problemas de salud”

Los magistrados concluyen en la resolución que, de las pruebas practicadas, tanto documentales como testificales, no puede considerarse acreditado que la Administración autonómica hubiese ocultado información a los recurrentes, que pedían una indemnización de 120.000 euros .

"Es evidente que ese grave diagnóstico no existía en el momento de la formalización de la guarda preadoptiva", subrayan los magistrados, que indican también que, aunque "es indudable que los recurrentes pudieron sufrir decepción, tristeza, frustración porque la adopción no pudiese realizarse finalmente", no se ha acreditado "que se hubiese producido el daño moral por el que reclaman".