Caso Samuel Luiz: el jurado comienza a deliberar y dispone de 72 horas para determinar la culpabilidad

El juicio por la muerte de Samuel Luiz, fallecido tras una paliza en la madrugada del 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo coruñés, concluía este viernes tras casi una veintena de sesiones celebradas en la Audiencia de A Coruña con Tribunal del Jurado. Este lunes el jurado , que deberá determinar la culpabilidad o no de los acusados, comienza a deliberar.

El quinto acusado, Kaio A.S.C , es la persona al que, de acuerdo con testificales, lanzó una patada hacia donde estaba la víctima, aunque sin poder especificar si le alcanzó, algo que policías que visionaron imágenes consideraron que tuvo que ser así al no haberse desestabilizado pese a la trayectoria de la misma.

En el caso de la segunda, plantearon, subsidiariamente, que sea considerada cómplice de asesinato con una pena de 14 años y medio. Su defensa pide la absolución, mientras que el del primero solicitó homicidio por imprudencia grave y lesiones y, de no considerarse, homicidio con agravante de abuso de autoridad, con penas de tres y diez años, respectivamente.

Para Kaio A.S.C . se piden 27 años de prisión por asesinato y el robo del móvil de la víctima. Su defensa reclama absolución por asesinato y que se le condene por un delito contra el patrimonio. Admitió haber cogido el móvil, pero no saber que fuera de Samuel.

Para Alejandro M.R y Alejandro F.G. se solicitan 22 años de cárcel, aunque la defensa del primero planteó absolución o, subsidiariamente, delito de lesiones de no aceptar sus argumentos de que no agredió a Samuel. El abogado del segundo pidió delito de lesiones y, no de estimarse, homicidio imprudente o sino homicidio, alegando alteración psíquica y consumo de alcohol y drogas y descartando agravantes, aunque en todo caso de abuso de superioridad.