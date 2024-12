Lo particular de esta misiva es que la ha redactado de puño y letra una niña de nueve años cuya hermana, de 12, juega en el equipo infantil, y en ella le cuenta a Abel Caballero lo preocupada que está por su hermana y sus compañeras si el club no recibe el dinero que necesita.

Con un tierno “Querido alcalde”, Noa comienza esta carta dirigiéndose al edil de tú a tú, explicándole la situación: “Me dirijo a usted porque mi hermana juega en el C. F. Sárdoma. En los últimos meses la presidenta nos ha dicho que falta dinero y que si no hay dinero, el club tendrá que desaparecer”, advierte, para continuar instando al regidor a rectificar su decisión: “Espero que con esto razone y les dé lo que les debía”, para concluir con una tierna apelación a la sensibilidad de cualquiera que no deja lugar a dudas de que el club debe continuar con su actividad: “Por favor, ayuda al club. Ahí mi hermana es feliz y no debería ser que todas las niñas que están en ese club se queden sin el fútbol”, sentencia.