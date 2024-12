Y es que nunca es tarde para retomar los estudios, lo dice Cruz, la alumna más mayor de la clase. Ella retomó ahora su educación porque de pequeña no pudo: “Me quedé en octavo de EGB y ahora… ¡octavo y lo que me echen encima!”. Ahora aprende geografía, historia, inglés o matemáticas, pero sobre todo, dice, de sus compañeros. “Vienen de muchas partes del mundo, nos enseñan sus culturas, nosotros las nuestras y aprendemos un montón ”. Cruz es gallega, pero comparte pupitres y apuntes con estudiantes que llegan desde Portugal, Venezuela o Perú.

Precisamente desde este último país llegó Almendra, la benjamina de la clase. Ella no pudo estudiar en Perú porque no había medios para adaptar la escuela a las necesidades de una niña invidente como ella. Sin embargo, este IES gallego le brinda cada día la ayuda de una profesora de apoyo, que le explica de forma detallada cada vez que los profesores apuntan en la pizarra y le ayuda a entender las explicaciones mediante recursos táctiles o sonoros.

Esta mamá de origen venezolano llegó a Galicia por “la complicada situación que vivíamos en mi país, no me quedó más que emigrar”. Una vez llegada a España no tenía forma de conciliar sus estudios con su vida familiar, por lo que desde principio de curso, el instituto le permite acudir a las clases con su hija. “Vamos las dos al cole, ella por la mañana y yo por la tarde… Como no tengo a nadie con quien dejarla, se viene conmigo… Es una más y todos la quieren”. De hecho, para la pequeña Naomi, los compañeros de clase de su madre son “como su familia”.