Eran las 05:15 horas de la madrugada cuando un particular llamaba al 112 para alertar de que ardía el primer piso de un edificio de tres alturas en el lugar de Coiro, en Soñeiro.

Esta misma persona explicaba que en el interior de la vivienda había una mujer que no podía salir , aunque poco después los propios vecinos consiguieron sacarla por una ventana . Además, la Guardia Civil ayudó a salir a un hombre con movilidad reducida.

Los alertadores relataban que había una densa humareda que impedía ver en el interior del edificio. De hecho, varias personas llamaron desde el tercer piso para señalar que no eran capaces de salir al exterior.

Pero este y el que acabó con la vida de una mujer en Ourense no han sido los únicos incendios registrados en Galicia durante el día de Nochebuena y lo que va de 25 de diciembre.

El particular que avisó al 112 explicó que los hechos habían ocurrido en el octavo piso. Cuando llegaron los servicios de emergencias, que confirmaron que se había tratado de una sartén al fuego, todos los vecinos estaban en el exterior.

Los primeros avisos al 112 Galicia advertían de que no conseguían localizar a la ocupante de la casa, en cuyo interior había además varias bombonas de gas y una caldera de gasóleo. No obstante, poco después la Guardia Civil consiguió localizar a la mujer, que no estaba en el interior cuando se produjo el fuego.