Miguel Frigenti había planteado una buena estrategia para las nominaciones que no terminaron de llevar a cabo. Ambos grupos son muy malos como estrategas.

La gala reveló actitudes y comportamientos de los concursantes, como la falta de empatía de Marieta y las críticas de Manuel a Maica, además de la expulsión de Alex Ghita

Sigue en directo en Mitele todo lo que sucede en la casa de Guadalix durante las 24 horas

Estaría bien que las estrategias en el juego no se quedasen en el plano teórico y fueran aplicadas en la práctica. El grupo de Miguel Frigenti, Maica Benedicto, Óscar Landa, Romina Malaspina y Javier Mouzo dicen de sí mismos que son conocidos, pero no famosos. La idea fue de Javier, y no sé si está del todo en lo cierto. Lo que tengo claro es que son pésimos como estrategas. En el otro grupo son igual de malos, pero es especialmente sangrante para quienes cuentan con Miguel. El gran teórico de Gran Hermano se sabe bien la teoría, pero no es capaz de ponerla en práctica, o no dejan que lo haga. El otro día contaba a sus compañeros lo oportuno de salir a la palestra los tres dúos que forman ellos contra un solo dúo del grupo contrario. ¿Por qué no hicieron eso?

Miguel se ha quedado sin compañero de dúo al salir Alex Ghita. Siguen siendo, no obstante, él y otros dos grupos (Maica con Óscar y Javier con Romina). Los dos grupos y Miguel podían haber salido a la palestra. Como hacen falta cuatro dúos nominados podrían medirse con Manuel y Sergio, que no están acompañados por Marieta al haber sido esta elegida como inmune. Otra opción habría sido minimizar los riesgos y evitar que quedasen nominados dos dúos de cada grupo. Con una buena estrategia también podrían haber conseguido que solo quedase Miguel nominado frente a los tres dúos del grupo de famosos.

Aplicación en la práctica de dos estrategias distintas en las nominaciones

Voy a intentar explicar cómo podrían haber forzado ambas situaciones. Cualquiera de ellas me parece mejor que la resultante de unas nominaciones torpes y poco estudiadas por parte de ambos grupos. Cada grupo maneja 12 puntos. Dado que los rivales del club de los cinco decidían darle 9 puntos a Frigenti y 3 al dúo de Óscar y Maica, hubieran tenido bien fácil subir a los tres dúos rivales. Bastaría con dar a cada dúo 3 nominaciones de 1 punto y otras 3 de 3 puntos. Los tres dúos habrían salido con 4 puntos junto a Miguel, con 9. Más sencilla era la aplicación de la teoría del propio Frigenti, aunque para ello necesitaran nominarse ellos mismos. Es decir, darle puntos al dúo de Javier y Romina, que quedaron a cero.

Para esta otra estrategia hubiera bastado que las nominaciones de un punto se las dieran al dúo de Javier y Romina en lugar de a José María y Jeimy. Con esto se enfrentarían los tres grupos de conocidos al dúo de Manuel y Sergio. Una manera inmejorable de forzar la expulsión de uno de estos dos. Dado que esta semana se salvó primero Sergio y Manuel ha llegado a tener un 40 % de los votos (partiendo de un 18 % el domingo), parece claro que este último sería el eslabón más débil. Otra torpeza me pareció que dieran la inmunidad a Marieta en lugar de a Sergio. Como digo, este último se salvó el domingo con un bajísimo porcentaje, pero no tenemos tan valiosa información sobre Marieta. Puede que influyera en la decisión que por la tarde acercase posturas con Miguel. En una tarde de jueves, casualmente. Luego le metió tres puntazos, eso sí.

Me parece particularmente atractivo que hubieran llevado a la práctica la estrategia de salir los tres grupos de conocidos frente a solo uno de famosos. Tengamos en cuenta que el trío subía a un compañero más a la lista de nominados. Manuel eligió ser él quien pusiera su mano en el hombro del elegido (Javier) una vez que Carlos Sobera hubiera desaparecido de la pantalla tras comunicar los nominados. Con esta estrategia se les obligaba a subir a uno de los suyos. Apuesto a que el elegido sería Dani Santos, pero nos hemos quedado sin confirmación y sin ese momentazo especialmente revelador. Cualquiera de las dos estrategias que he detallado hubieran sido mejor opción que nominar igual los tres dúos de cada grupo.

A pesar de la mala estrategia del grupo de Miguel Frigenti y compañía, es bastante probable que salga finalmente Manuel. La progresión ascendente observada en los votos de la audiencia en su contra, llegando a ser su porcentaje anoche más del doble que el del domingo, deja bien claro que no está gustando su concurso. Me atrevo a decir que muchos espectadores se arrepintieron de haber votado por Alex y corrigieron su voto después, pero ya sabemos que no es fácil mover porcentajes altos con el sistema actual de votación. No creo que corra peligro Miguel con el concursazo que se está marcando, aun así es de esperar que los seguidores de unos y otros se apliquen el cuento de lo sucedido esta semana y no dividan el voto.

Momentos reveladores

Más cosas reveladoras de la gala de anoche. Por ejemplo, la sonrisita de Marieta cuando Miguel Frigenti contaba a todos que Maica Benedicto estaba llorando muy agobiada y pedía que recuperasen su cama lo siguiente. Marieta se negó a ello, aunque lo peor fue esa sonrisita tan poco empática, pero muy reveladora. Igualmente lo fue que Manuel Cortés dijera a Maica Benedicto: “Mi hermana, mi madre y mi abuela a lo mejor limpian mejor que tú”. Qué curioso que mencione solo a mujeres. ¿Y él cómo limpia? ¿O es que no lo hace? Por último, con un primerísimo plano hubiéramos podido ver cómo tragaba saliva Jeimy Báez cuando escuchaba un atronador aplauso en plató tras uno de esos discursos demoledores de Miguel Frigenti en su contra.

No fue un momento revelador, por esperado, el de la expulsión de Alex Ghita. Sucedió lo que deseaba, o eso dice. Le creo y estoy seguro de que intentará ahora rentabilizar su paso por el programa. No ha sido un buen concursante porque no ha querido, porque cuando se puso a ello hemos vislumbrado un personaje que podría ser valioso para el concurso. Blanqueó su imagen posicionándose estos últimos días en el lado correcto. Lamentablemente, ya era tarde para un “sorpasso” en las votaciones.

También me pareció ver intención de blanquear imagen el teatrillo de un Javier Mouzo convencido de querer abandonar. En este caso se trataba de la maltrecha imagen de Vanessa Souza, quien pedía anoche a su marido que se quedase en el concurso, lo cual hizo finalmente. Es justo lo contrario de lo sucedido en la edición anterior. Puedo pecar de desconfiado, pero me da la impresión de que pactaron hacer algo así para la quinta gala, si es que seguía Javier en el concurso. Innecesario a todas luces.

Y dos frases de las que dan vida a un reality. Una fue durante el momento explosivo de Miguel Frigenti que tanto disfruté el pasado miércoles. No sé si le viene del todo bien ese papel de justiciero del que hablé ayer, pero en medio de su monumental cabreo pedía: “Menos bendecir la mesa y menos caras de asco”. Entre el momento de bendecir la mesa y los cánticos religiosos de Dani Santos esto parece un campamento de juventudes cristianas. La otra frase fue de Maica Benedicto hablando anoche con Manuel Cortés. Recurría el cantante al lugar común de acusar a Maica de tener un papel, a lo que esta respondía: ¿Papel? Papel el que necesitas tú para limpiar. Maica me parece ahora mucho más destroyer que en la pasada edición, y eso está mejor que bien.

Observatorio de nominaciones

Nominaron normalmente con Marieta como única inmune, algo que desconocen en el trío. Ellos piensan que son inmunes los tres, por lo que Carlos Sobera no les comunicó a Manuel Cortés y Sergio Aguilera que están nominados. El domingo se enterarán, al igual que Javier, a quien decidían subir usando el privilegio por haber ganado la prueba de inmunidad.

Así transcurrieron las nominaciones:

Dani y María > Maica y Óscar (1), Miguel (3)

Maica y Óscar > José María y Jeimy (1), Manuel y Sergio (3)

José María y Jeimy > Maica y Óscar (1), Miguel (3)

Javier y Romina > José María y Jeimy (1), Manuel y Sergio (3)

Miguel > José María y Jeimy (1), Manuel y Sergio (3)

Marieta, Manu y Sergio > Maica y Óscar (1), Miguel (3)

Nominados provisionales: Miguel Frigenti, Manuel Cortés, Sergio Aguilera, José María Almoguera, Jeimy Báez, Maica Benedicto y Óscar Landa. A todos ellos se unía Javier Mouzo. Como ya he señalado anteriormente, ambos grupos optaron por la misma estrategia, clavar las nominaciones los dúos de cada grupo repartiendo sus votos en 9 y 3 puntos. No voy a repetir que había estrategias mejores.

Me parece curioso que en un reality donde quedan 12 concursantes en juego salgan nominados 7 habiendo una inmune. Es decir, aparte de esta se salvaron solo 4 y por los pelos. He estado jugando un poco con distintas variaciones en las nominaciones, y no me salen en ningún caso menos de 6 nominados (sin contar el añadido por los inmunes). No es fácil salvarse de salir a la palestra, lo cual no sé si se lo pone fácil o difícil a la audiencia votante.

Moleskine del gato