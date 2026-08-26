Ante la imposibilidad de los tres tripulantes de sofocar las llamas de un pesquero incendiado al nordeste de Estaca de Bares, en Galicia, abandonaron el barco en la balsa salvavidas

Después fueron rescatados por un arrastrero que navegaba por la zona, lo que facilitó la actuación del helicóptero Pesca II de los Guardacostas Gallegos

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Salvamento Marítimo ha rescatado a tres tripulantes a bordo de un pesquero propiedad de una empresa armadora gallega con sede en Muxía que se incendió al nordeste de Estaca de Bares, en Galicia. Envuelta en llamas, la embarcación acabó hundiéndose sobre las seis de la mañana. El accidente no ha tenido que lamentar víctimas.

Un arrastrero que navegaba por la zona ayudó a rescatar a los tripulantes

El Centro de Coordinación de Fisterre recibió la alerta sobre las 22.04 horas de este lunes, cuando el buque Corvo se encontraba a ocho millas al nordeste de Estaca de Bares. Ante la imposibilidad de los tres tripulantes de sofocar las llamas, abandonaron el barco en la balsa salvavidas.

Desde allí fueron rescatados por la dotación del arrastrero de litoral Río Xunco, que navegaba cerca de la zona, lo que permitió la rápida actuación del helicóptero Pesca II de los Guardacostas Gallegos que los trasladó hasta su base, en Celeiro.

Allí fueron atendidos por una ambulancia, que los transportó hasta el Hospital da Mariña en Burela, para revisar su estado de salud. En el operativo también participaron las embarcaciones Alioth y María Pita, pertenecientes a Salvamento Marítimo.

El buque quedó completamente calcinado sobre las 5.40 horas y, por el momento, se desconocen las causas que pudieron provocar las llamas.